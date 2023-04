Soul Power Esplanade François Mitterrand, 10 juin 2023, Châtellerault.

Soul Power Samedi 10 juin, 21h00 Esplanade François Mitterrand libre

21 h Avec Soul Power, c’est une plongée sensuelle au cœur des mythiques années 60 70 80, époque bénie pour tout amateur de Soul, Rythm & Blues et Disco-Funk ;vaste répertoire où l’on retrouve les plus grands succès de James Brown, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Otis Redding, Earth Wind & Fire, Tower Of Power, Ray Charles, Tina Turner, The Temptations, Marvin Gaye, Ben E King, Arthur Conley et bien d’autres encore…

Christine Ferraty, Ezéchiel Kouadio, Melvin Clairault / Chant — Emmanuel Ségard / Piano, claviers — Michel Dufour, Arnaud Leprêtre / Guitare — Jean-Jacques Terret / Basse — Serge Belaich Batterie — Fred Berthelot / Saxophone Alto — Gregory Fatout, Stéphane Tourneur / Trompette — Philippe Brohet / Saxophones — Yonnel Diaz / Saxophone Ténor

23h ULIK’S GLISSENDO : Place Emile Zola

BALLET IRRÉEL DE NUIT – durée 45 mn

9 personnages, ignorant les lois de la gravitation, glissent parmi la foule en d’étranges chorégraphies, traçant sur leur passage un chemin musical.

Un ballet irréel où les notes s’entremêlent et emplissent l’espace d’un chant étrange et envoûtant.

Minuit PROJECTION : Esplanade F. Mitterrand

PROJECTION VIDEO EN 3 DIMENSIONS (mapping) sur la façade de la mairie retraçant 30 éditions du festival Jazzellerault.

durée 15 mn

Programme du festival

Esplanade François Mitterrand Boulevard Blossac 86100 Châtellerault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

concert jazz