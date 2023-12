RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOËL – BOUJAN-SUR-LIBRON Esplanade François Mitterrand Boujan-sur-Libron, 22 décembre 2023, Boujan-sur-Libron.

Boujan-sur-Libron Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 16:30:00

fin : 2023-12-22 18:30:00

Qui n’a jamais rêvé de rencontrer le Père Noël ? Tout le monde en a déjà rêvé… et c’est désormais possible ! Venez le rencontrer et prendre une photo avec pour graver ce souvenir ! En plus de ça, il y aura une distribution de gourmandises !.

Esplanade François Mitterrand

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-14 par OT BEZIERS MEDITERRANEE