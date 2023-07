MARCHÉ DE BOUJAN-SUR-LIBRON Esplanade François Mitterrand Boujan-sur-Libron, 5 janvier 2023, Boujan-sur-Libron.

Boujan-sur-Libron,Hérault

Retrouvez au marché de Boujan-sur-libron, une ambiance chaleureuse ainsi qu’un large choix de produits parmi les fruits, légumes, charcuterie, poissonnerie, produits du monde, décoration, habillement….

2023-01-05 07:00:00 fin : 2023-01-05 12:00:00. .

Esplanade François Mitterrand

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie



Find at the market of Boujan-sur-libron, a warm atmosphere as well as a large choice of products among fruits, vegetables, delicatessen, fish, products of the world, decoration, clothing..

En el mercado de Boujan-sur-libron encontrará un ambiente cálido y una amplia gama de productos: frutas, verduras, charcutería, pescado, productos del mundo, decoración, ropa..

Auf dem Markt in Boujan-sur-Libron herrscht eine herzliche Atmosphäre und es gibt eine große Auswahl an Produkten wie Obst, Gemüse, Wurstwaren, Fisch, Produkte aus aller Welt, Dekoration, Bekleidung..

Mise à jour le 2023-07-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE