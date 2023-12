MAINTENANT QUE JE SAIS Esplanade François Mitterand Limoux, 9 février 2024, Limoux.

Limoux Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:00:00

fin : 2024-02-09

15 Octobre 1983, en France. Hélène – journaliste française, correspondante au Brésil – nous raconte l’histoire de son amie Magdalena, farouche opposante au régime militaire en place. Magda lutte pour diffuser ses idées de liberté avec son amoureux, Louis; ils prennent de plus en plus de risques.

Hélène, face aux menaces grandissantes qui pèsent sur ses deux amis, face au détournement de la vérité, entreprend un combat pour la liberté d’expression, aux dépens de sa propre sécurité…

Texte Catherine Verlaguet

Mise en scène Olivier Letellier

Interprétation en alternance Jeanne Favre et Juliette Allain

Tout public dès 15 ans – durée 50 min

Réservation fortement conseillée

Lycée Ruffié à 20h.

EUR.

Esplanade François Mitterand

Limoux 11300 Aude Occitanie



