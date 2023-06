Défilé de brouettes décorées Esplanade Fongrave Gornac, 8 juillet 2023, Gornac.

Gornac,Gironde

1ère édition de défilé de brouettes décorées. Que vous soyez un particulier ou une association, soyez créatifs pour décorer votre brouette et venir défiler dans la joie et la bonne humeur..

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 . EUR.

Esplanade Fongrave

Gornac 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



1st edition of the decorated wheelbarrow parade. Whether you’re an individual or an association, get creative and decorate your wheelbarrow for a fun-filled parade.

1ª edición del desfile de carretillas decoradas. Tanto si eres un particular como una asociación, dale rienda suelta a tu creatividad, decora tu carretilla y ven a divertirte.

1. Ausgabe der Parade mit geschmückten Schubkarren. Egal, ob Sie eine Privatperson oder ein Verein sind, seien Sie kreativ, um Ihre Schubkarre zu dekorieren und in fröhlicher Stimmung an der Parade teilzunehmen.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT de l’Entre-deux-Mers