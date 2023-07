FÊTE NATIONALE Esplanade Farret Roquebrun, 13 juillet 2023, Roquebrun.

Roquebrun,Hérault

Bal de village animé par Eric Anthony Events.

Tous les bénéfices seront reversés à une association du village: Accueil de Loisirs Roquebrunais.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

Esplanade Farret

Roquebrun 34460 Hérault Occitanie



Village ball hosted by Eric Anthony Events.

All profits will be donated to a local association: Accueil de Loisirs Roquebrunais

Baile de pueblo organizado por Eric Anthony Events.

Todo lo recaudado se destinará a una organización benéfica local: Accueil de Loisirs Roquebrunais

Dorfball, der von Eric Anthony Events moderiert wird.

Alle Einnahmen werden an einen Verein des Dorfes gespendet: Accueil de Loisirs Roquebrunais

