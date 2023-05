Exposition Balade d’Ossau, sur les pas de Fernand Cuville Esplanade Falaise aux Vautours, 3 juin 2023, Aste-Béon.

Aste-Béon,Pyrénées-Atlantiques

En 1909, Albert Kahn, riche banquier philanthrope, a lancé les « Archives de la Planète », un inventaire visuel et universel destiné à « fixer une fois pour toutes des aspects, des pratiques et des modes de l’activité humaine ».

Pour cela, il a fait appel à différents photographes qui sillonnent le monde et réalisent des autochromes, récente invention des frères Lumière qui fixe la couleur sur des plaques de verre. Parmi eux, Fernand Cuville va saisir 70 photographies de paysages, portraits et fêtes de la vallée d’Ossau en septembre 1920.

Les photographies sont aujourd’hui conservées par le Département des Hauts-de-Seine, musée départemental Albert-Kahn à Paris. Une balade photographique à ciel ouvert au sein des 5 villages visités par Fernand Cuville vous est proposée afin d’admirer les reproductions des photographies, mais aussi de (re)découvrir ces très beaux villages ossalois..

2023-06-03 à ; fin : 2023-10-01 . EUR.

Esplanade Falaise aux Vautours

Aste-Béon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In 1909, Albert Kahn, a rich philanthropist banker, launched the « Archives of the Planet », a visual and universal inventory intended to « fix once and for all aspects, practices and modes of human activity ».

To do this, he called upon various photographers who travel the world and produce autochromes, a recent invention of the Lumière brothers that fixes color on glass plates. Among them, Fernand Cuville took 70 photographs of landscapes, portraits and festivals in the Ossau valley in September 1920.

The photographs are today preserved by the Department of Hauts-de-Seine, Albert-Kahn departmental museum in Paris. A photographic walk in the open air within the 5 villages visited by Fernand Cuville is proposed to you in order to admire the reproductions of the photographs, but also to (re)discover these very beautiful Ossalois villages.

En 1909, Albert Kahn, un rico banquero filántropo, lanzó los « Archivos del Planeta », un inventario visual y universal destinado a « fijar de una vez por todas los aspectos, prácticas y modos de la actividad humana ».

Para ello, recurrió a varios fotógrafos que recorrieron el mundo y produjeron autocromos, un invento reciente de los hermanos Lumière que fija el color en placas de vidrio. Entre ellos, Fernand Cuville tomó 70 fotografías de paisajes, retratos y fiestas en el valle de Ossau en septiembre de 1920.

Las fotografías se conservan actualmente en el Departamento de Hauts-de-Seine, Museo Departamental Albert-Kahn de París. Le proponemos un paseo fotográfico al aire libre por los 5 pueblos visitados por Fernand Cuville para admirar las reproducciones de las fotografías, pero también para (re)descubrir estos bellísimos pueblos de Ossalois.

1909 rief der reiche, philanthropische Bankier Albert Kahn das « Archiv des Planeten » ins Leben, ein visuelles und universelles Inventar, das « ein für alle Mal Aspekte, Praktiken und Arten menschlicher Aktivität festhalten » sollte.

Zu diesem Zweck wandte er sich an verschiedene Fotografen, die die Welt bereisten und Autochrome herstellten, eine neue Erfindung der Brüder Lumière, bei der die Farbe auf Glasplatten festgehalten wurde. Unter ihnen war auch Fernand Cuville, der im September 1920 70 Fotografien von Landschaften, Porträts und Festen im Ossau-Tal aufnahm.

Die Fotografien werden heute vom Département Hauts-de-Seine im Musée départemental Albert-Kahn in Paris aufbewahrt. Auf einem fotografischen Spaziergang unter freiem Himmel durch die fünf Dörfer, die Fernand Cuville besuchte, können Sie die Reproduktionen der Fotografien bewundern und die schönen Dörfer des Ossalois (neu) entdecken.

