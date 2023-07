Bourse Philatélique, cartes postales et multi-collections Esplanade F.Mitterrand Guéret Catégories d’Évènement: Creuse

Guéret Bourse Philatélique, cartes postales et multi-collections Esplanade F.Mitterrand Guéret, 24 septembre 2023, Guéret. Guéret,Creuse Le groupe philatélique creusois organise sa bourse aux timbres, fèves, cartes de téléphone, capsules de champagne, vieux papiers….

2023-09-24 fin : 2023-09-24 18:00:00. .

Esplanade F.Mitterrand Grande salle de la Mairie

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Creuse philatelic group organizes its stamp, bean, telephone card, champagne capsule and waste paper bourse… La agrupación filatélica de Creuse celebra su feria de sellos, judías, tarjetas telefónicas, cápsulas de champán y papel usado. Die Philateliegruppe Creusois organisiert ihre Börse für Briefmarken, Bohnen, Telefonkarten, Champagnerkapseln, Altpapier… Mise à jour le 2023-03-21 par Creuse Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Creuse, Guéret Autres Lieu Esplanade F.Mitterrand Adresse Esplanade F.Mitterrand Grande salle de la Mairie Ville Guéret Departement Creuse Lieu Ville Esplanade F.Mitterrand Guéret

Esplanade F.Mitterrand Guéret Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gueret/