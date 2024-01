Bourgeons en fête | Fête de printemps Esplanade et intérieur de l’ancienne salle communale Veyrier, vendredi 24 mai 2024.

Bourgeons en fête | Fête de printemps Musique – art vivant – ateliers participatifs – nature – marchés 24 – 26 mai Esplanade et intérieur de l’ancienne salle communale

Début : 2024-05-24T17:00:00+02:00 – 2024-05-24T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-26T10:00:00+02:00 – 2024-05-26T18:00:00+02:00

Bourgeons en fête s’inscrit dans une volonté d’animer la commune le temps d’un weekend printanier. Cet événement festif et ludique invite la population à se retrouver et à partager des moments chaleureux autour des thématiques du développement durable et du vivre ensemble.

Au programme : des concerts, du théâtre de rue, des ateliers pour tous les âges, des marchés valorisant le recyclage ou le terroir et un espace restauration proposant des produits locaux.

Bourgeons en fête, c’est le point de rencontre de toutes celles et ceux qui souhaitent profiter d’un lieu de fête et de convivialité.

Esplanade et intérieur de l'ancienne salle communale Route de Veyrier 265 1255 Veyrier

