Marché de Noël de Veyrier Esplanade et intérieur de la salle communale Veyrier Catégorie d’Évènement: Veyrier Marché de Noël de Veyrier Esplanade et intérieur de la salle communale Veyrier, 15 décembre 2023, Veyrier. Marché de Noël de Veyrier 15 – 17 décembre Esplanade et intérieur de la salle communale Venez vivre la magie du Marché de Noël de Veyrier ! Cette année encore, la commune accueillera de nombreux artisans de la région, des animations pour jeune public et vous régalera avec des propositions gourmandes. Horaires :

Vendredi 17h-21h

Samedi 12h-21h

Dimanche 12h-18h Esplanade et intérieur de la salle communale

Route de Veyrier 265

Esplanade et intérieur de la salle communale

Route de Veyrier 265

1255 Veyrier

2023-12-15T17:00:00+01:00 – 2023-12-15T21:00:00+01:00

2023-12-15T17:00:00+01:00 – 2023-12-15T21:00:00+01:00

2023-12-17T12:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00

