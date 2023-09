L’Invitation aux Voyages – « Li(v)re en scène – La veuve Diaz , Le visage effacé Esplanade Élisabeth II Biarritz, 15 octobre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

195, LA VEUVE DIAZ, LE VISAGE EFFACÉ DE GUILLERMO ARRIAGA

Mise en lecture Catherine Schaub

Avec Frédéric Baron

Dans un quartier populaire situé le long de la grande avenue Retorno à Mexico, les personnages de Guillermo Arriaga (auteur et scénariste ayant collaboré avec Alejandro González Iñárritu sur des films tels que « Babel » et « 21 grammes ») sont constamment sous tension, animés par une volonté féroce de vivre et de vaincre. Qu’ils soient enfants ou adultes, le temps de l’innocence semble loin, l’angoisse viscérale de Romulo ne peut laisser indifférent, tout comme, le mystère entourant la veuve Diaz et le fantôme de Laura.

Durée : 50 min

Spectacle à partir de 12 ans

En cas d’intempéries, déplacé au Théâtre du Colisée – 11 rue Sarasate.

Esplanade Élisabeth II Phare de Biarritz

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



195, THE WIDOW DIAZ, GUILLERMO ARRIAGA’S WASHED-OUT FACE

Directed by Catherine Schaub

With Frédéric Baron

In a working-class neighborhood along Retorno Avenue in Mexico City, the characters of Guillermo Arriaga (author and screenwriter who collaborated with Alejandro González Iñárritu on films such as « Babel » and « 21 Grams ») are constantly under tension, driven by a ferocious will to live and conquer. Whether children or adults, the time of innocence seems long gone, and Romulo?s visceral anguish cannot leave anyone indifferent, just like the mystery surrounding the widow Diaz and Laura?s ghost.

Running time: 50 min

For ages 12 and up

In case of bad weather, moved to Théâtre du Colisée – 11 rue Sarasate

195, LA VIUDA DIAZ, LA CARA LAVADA DE GUILLERMO ARRIAGA

Dirigida por Catherine Schaub

Con Frédéric Baron

En un barrio obrero de la avenida principal de Retorno, en Ciudad de México, los personajes de Guillermo Arriaga (autor y guionista que ha colaborado con Alejandro González Iñárritu en películas como « Babel » y « 21 gramos ») están constantemente en tensión, impulsados por una feroz voluntad de vivir y conquistar. Ya sean niños o adultos, el tiempo de la inocencia parece haber quedado atrás, y la angustia visceral de Rómulo no puede dejar indiferente a nadie, al igual que el misterio que rodea a la viuda Díaz y al fantasma de Laura.

Duración: 50 min

A partir de 12 años

En caso de mal tiempo, traslado al Théâtre du Colisée – 11 rue Sarasate

195, DIE WITWE DIAZ, DAS AUSGELÖSCHTE GESICHT VON GUILLERMO ARRIAGA

Lesung Catherine Schaub

Mit Frédéric Baron

In einem Arbeiterviertel entlang der Avenida Retorno in Mexiko-Stadt stehen die Figuren von Guillermo Arriaga (Autor und Drehbuchautor, der mit Alejandro González Iñárritu an Filmen wie « Babel » und « 21 Gramm » zusammengearbeitet hat) ständig unter Spannung, angetrieben von einem wilden Willen zu leben und zu siegen. Ob Kind oder Erwachsener, die Zeit der Unschuld scheint weit weg zu sein. Romulos Angst kann niemanden gleichgültig lassen, ebenso wenig wie das Geheimnis um die Witwe Diaz und Lauras Geist.

Dauer: 50 min

Aufführung ab 12 Jahren

Bei schlechtem Wetter in das Théâtre du Colisée – 11 rue Sarasate verlegt

