Fête de la Nature Esplanade Dyf Bois-d'Arcy Catégories d’évènement: Bois-d'Arcy

Yvelines

Fête de la Nature Esplanade Dyf, 24 mai 2023, Bois-d'Arcy. Fête de la Nature Mercredi 24 mai, 10h00, 14h00 Esplanade Dyf Bois d’Arcy propose une journée entière dédiée à la Fête de La Nature. Pour cette occassion plusieurs ateliers sont mis en place. Retrouvez le programme ci dessous : Sur l’Esplanade Dyf de 10h à 12h L’atelier de l’arbre animé par l’association Aux Arbres Citoyen de la Terre (ACT) : Cette association a pour but d’éduquer à l’éco-responsabilité pour mieux vivre en harmonie avec la nature à travers notre relation aux arbres en particulier dans les villes. Animé par Marie-France Paugam, cet atelier collectif et ludique permet de mieux comprendre le cycle de l’arbre. https://www.facebook.com/auxArbresCitoyensdelaTerre

Jeux de l’oie du chêne – Association ACT

La ruche pédagogique : approche ludique autour de l’abeille à destination des enfants, dédiée à la sensibilisation et l’éducation à la protection des abeilles et de l’environnement (en attente d’une confirmation).

Atelier rempotage avec les espaces verts de la ville.

Atelier peinture à la paille, animé par la Médiathèque.

Zone lecture dans le square Mulchën : sélection de livres autour de la nature Sur l’Esplanade Dyf de 14h à 18h Atelier vélo smoothie

Jeu Kim’goût (soupe froide)

Jeu Kim’touche sur les fruits et légumes

Coloriage d’une fresque nature

Livrets jeux et coloriages sur la nature et l’écologie

Jeu memory sur le tri des déchets La Médiathèque proposera un ateleir « Monstre herbu » confectionné à partir d’un bas rempli de terre et de graines à germer qui pousseront pour les cheveux du personnage. Esplanade Dyf 11 rue du Parc, 78390 Bois d’Arcy Bois-d’Arcy 78390 Yvelines Île-de-France [{« link »: « https://www.facebook.com/auxArbresCitoyensdelaTerre »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T10:00:00+02:00 – 2023-05-24T12:00:00+02:00

2023-05-24T14:00:00+02:00 – 2023-05-24T18:00:00+02:00 Fête de la nature Bois d’Arcy

Lieu Esplanade Dyf Adresse 11 rue du Parc, 78390 Bois d'Arcy Ville Bois-d'Arcy

