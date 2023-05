Fêtes du quartier de Péré Esplanade du Terré, 18 août 2023, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

Les fêtes de Péré sont de retour !

De nombreux événements qui sauront mettre en fête ce quartier de Saint-Sever..

2023-08-18 à ; fin : 2023-08-20 . .

Esplanade du Terré

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Péré festivals are back!

Numerous events will be held to celebrate this district of Saint-Sever.

¡Vuelven las fiestas del Péré!

Se celebrarán numerosos actos para festejar este barrio de Saint-Sever.

Die Feste von Péré sind wieder da!

Zahlreiche Veranstaltungen, die dieses Viertel von Saint-Sever in Feststimmung versetzen werden.

Mise à jour le 2023-05-16 par OT Chalosse Tursan