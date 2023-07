Feu d’artifices du 14 juillet Esplanade du Rocher de la Vierge Biarritz, 14 juillet 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

La prise d’armes et le défilé républicain sur la Grande Plage à partir de 11h15

• Esplanade du Casino Municipal : survol du rafale et prise d’armes des troupes militaires de l’armée de Terre de Bayonne

• Promenoir de la Grande Plage : défilé avec les troupes rejointes par les forces de l’ordre (Polices Nationale et Municipale), les services de secours ( sapeurs-pompiers, Protection civile, Croix Rouge, les Brigades Littoral et Environnement et les sauveteurs du Biarritz Sauvetage Côtier).

• Grande Plage : Saut en parachute de militaires sur la Grande Plage.

Le bal au Port des Pêcheurs de 20h à minuit

• animation musicale DJ de 20h à minuit

• ambiance cabaret entre 21h et 23h

Le feu d’artifice depuis le Rocher de la Vierge à 23 h.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Esplanade du Rocher de la Vierge Rocher de la Vierge

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Taking up arms and Republican parade on the Grande Plage from 11:15 a.m

? Esplanade du Casino Municipal: rafale flyover and taking up arms by Bayonne?s army troops

? Promenoir de la Grande Plage: parade with troops joined by the forces of law and order (Polices Nationale and Municipale), emergency services (sapeurs-pompiers, Protection civile, Croix Rouge, Brigades Littoral et Environnement and Biarritz Sauvetage Côtier lifeguards).

? Grande Plage: Military parachute jump on the Grande Plage.

Ball at Port des Pêcheurs from 8pm to midnight

? musical DJ entertainment from 8pm to midnight

? cabaret atmosphere from 9pm to 11pm

Fireworks from the Rocher de la Vierge at 11 p.m

Toma de armas y desfile republicano en la Grande Plage a partir de las 11.15 h

? Explanada del Casino Municipal: sobrevuelo del Rafale y toma de armas de las tropas del ejército de Bayona

? Paseo de la Grande Plage: desfile con las tropas a las que se unen las fuerzas del orden (Policía Nacional y Municipal), los servicios de emergencia (bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, Brigadas Costeras y Medioambientales y socorristas de Biarritz Sauvetage Côtier).

? Grande Plage: Salto militar en paracaídas en la Grande Plage.

Baile en el Port des Pêcheurs de 20:00 a 24:00 h

animación musical con DJ de 20:00 a 24:00 h

? ambiente de cabaret entre las 21:00 y las 23:00 horas

Fuegos artificiales desde el Rocher de la Vierge a las 23:00 h

Der Waffengang und die republikanische Parade am Großen Strand ab 11.15 Uhr

? Esplanade des Stadtcasinos: Überflug der Rafale und Waffengang der militärischen Truppen der Armee von Bayonne

? Promenade des Grande Plage: Parade mit den Truppen, denen sich die Ordnungskräfte (National- und Stadtpolizei), die Rettungsdienste (Feuerwehr, Zivilschutz, Rotes Kreuz, die Brigaden Littoral und Environnement und die Rettungsschwimmer der Biarritz Sauvetage Côtier) anschließen.

? Grande Plage: Fallschirmspringen von Soldaten am Grande Plage.

Ball am Port des Pêcheurs von 20 Uhr bis Mitternacht

? musikalische Unterhaltung DJ von 20 Uhr bis Mitternacht

? Kabarett-Atmosphäre zwischen 21 Uhr und 23 Uhr

Feuerwerk vom Rocher de la Vierge um 23 Uhr

Mise à jour le 2023-07-08 par OT Biarritz