50 ans du CIQ de Trinquetaille Esplanade du quai Saint-Pierre Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône 50 ans du CIQ de Trinquetaille Esplanade du quai Saint-Pierre Arles, 30 septembre 2023, Arles. 50 ans du CIQ de Trinquetaille Samedi 30 septembre, 19h00 Esplanade du quai Saint-Pierre Soirée festive organisée au bord du Rhône, restauration à petits prix, buvette, concert « pop-rock », animations pour les enfants …

Réservations à partir du 18 septembre à 18h au local du CIQ, 3 rue André Benoit. Esplanade du quai Saint-Pierre Quai Saint-Pierre – Trinquetaille, 13200 Arles Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T19:00:00+02:00 – 2023-09-30T23:59:00+02:00

2023-09-30T19:00:00+02:00 – 2023-09-30T23:59:00+02:00 CIQ Trinquetaille Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Esplanade du quai Saint-Pierre Adresse Quai Saint-Pierre - Trinquetaille, 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Esplanade du quai Saint-Pierre Arles latitude longitude 43.680224;4.624013

Esplanade du quai Saint-Pierre Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/