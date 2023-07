Rêves de Cirque Esplanade du Prado Bourges, 24 novembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Rêves de Cirque est un spectacle magique, d’un niveau visuel et technique capable de satisfaire les exigences des plus grands comme des plus petits..

2023-11-24 fin : 2023-11-26 . .

Esplanade du Prado

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Rêves de Cirque is a magical show of a visual and technical level capable of satisfying the demands of young and old alike.

Rêves de Cirque es un espectáculo mágico, con un nivel visual y técnico capaz de satisfacer las exigencias de grandes y pequeños.

Rêves de Cirque ist eine magische Show mit einem visuellen und technischen Niveau, das den Ansprüchen von Groß und Klein gerecht wird.

Mise à jour le 2023-07-21 par OT BOURGES