La Coupe de Noël des Ours Blancs Esplanade du Port Vieux Biarritz, 30 décembre 2023, Biarritz.

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-30 15:00:00

fin : 2023-12-30

En mer et en hiver, sans combinaison, cette course de natation unique dans l’un des sites emblématiques de Biarritz revient au Port Vieux samedi 30 décembre 2023 pour sa 4ème édition. Elle est organisée par Les Ours Blancs en partenariat avec le Biarritz Olympique, section natation et avec le soutien de la Ville de Biarritz.

En mer, en hiver, sans combinaison, avec ou sans palmes : la Coupe de Noël est une course de natation à la fois sportive et

ludique, ouverte à tous. Plus de 140 participants en 2022.

2 courses avec et sans palmes, 2 classements hommes/femmes

Inscriptions 10 € sur www.lesoursblancsbiarritz.org et sur place de 13h à 14 h..

Esplanade du Port Vieux Plage du Port Vieux

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT Biarritz