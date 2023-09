Cet évènement est passé Animation Jeune public : « Chasse au trésor à Biarritz » Esplanade du Port Vieux Biarritz Catégories d’Évènement: Biarritz

Animation Jeune public : « Chasse au trésor à Biarritz » Samedi 16 septembre, 14h45 Esplanade du Port Vieux Gratuit. Sur inscription à partir du 11 septembre à 9h (rubrique actualités). Les enfants doivent être accompagnés. Nombre de places limité à 30 personnes. Durée : 2 heures. Rendez-vous en haut des escaliers à 14h45 pour un départ à 15h. Mystères et curiosités à Biarritz ! Pour les petits et les grands, de 7 à 77 ans, venez fêter le patrimoine vivant !

L’occasion inédite de découvrir quelques bizarreries biarrotes. Le temps d’une chasse au trésor, comme un tournoi de chevalerie, à chacun sa couleur pour vivre la compétition. Des énigmes, des devinettes, des gages, un vieux sablier, un maître des clefs (pour vous guider ou pour mieux vous perdre ?)… Observez, farfouillez, cogitez… Et surtout rigolez, vous serez tous récompensés !

À vos marques ! La première équipe qui ramènera toutes les clefs remportera le trésor ! Un bon moment à partager en famille ! Esplanade du Port Vieux, 64200 Biarritz

2023-09-16T14:45:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

