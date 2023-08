Les Arts Mêlés 2023 Esplanade du Plateau Eysines, 23 septembre 2023, Eysines.

Les Arts Mêlés 2023 23 et 24 septembre Esplanade du Plateau Gratuit

Eysines, sur-naturelle !

Au-delà du réel…

C’est sous le signe du surnaturel que la 15ème édition du festival Les Arts Mêlés lance la nouvelle saison culturelle eysinaise ! La nature prend la main sur la ville pour vous envoyer immédiatement dans un voyage des plus oniriques, presque cosmique et surtout très artistique ! Qui pourrait imaginer approcher de près des espèces de plantes humanoïdes encore méconnues sur la ville ? Qui pourrait concevoir la rencontre avec des êtres humains résolument acrobates, musiciens ou circassiens tout le temps d’un weekend ? Qui pourrait affirmer l’existence pendant deux jours de propositions stupéfiantes et surprenantes au centre bourg de la commune ?

C’est ce que nous vous invitons à découvrir, à tenter, à expérimenter pour les Arts Mêlés 2023 ! 2 jours d’installations stupéfiantes, d’extraordinaires machines, de fanfare paranormale, de phénomènes clownesques inexpliqués, d’échappées circassiennes incroyables…

L’extraordinaire étant à portée de main, toutes ces propositions artistiques sont gratuites et ouvertes à toutes et tous. Et c’est dans cet univers incroyable dans lequel s’entrechoquent les notions, de fête, de célébration des arts et de partage – ADN des Arts Mêlés – que nous jetterons sur cette 15ème édition une lumière surnaturelle !

Découvrir le programme

Esplanade du Plateau Rue du Lieutenant Villemeur Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine

