C’est le grand retour des Festifolies Eysines ! Du 22 au 25 juin, le Comité des fêtes de la Saint-Jean vous fait vibrer sur l’esplanade du Plateau.

Au programme :

Jeudi 22 : banda Les Saxopitheques à 19h puis célébration des 50 ans du disco avec le groupe Disco Inferno. Parez-vous de vos plus beaux habits à paillettes.

Vendredi 23 : à partir de 20h, nuit de la patate avec le groupe Enjoy Live

Samedi 24 : nuit de la Saint-Jean à 20h avec le concert d’Enjoy Latino puis initiation aux danses latines : salsa, bachata et kizomba

Dimanche 25 : intronisations de la Confrérie de la pomme de terre au Château Lescombes à 10h30 puis repas des confréries et après-midi dansant avec l’orchestre de Jean-Michel Cursan.

Parvis du centre culturel Le Plateau & Château Lescombes

À noter : le Cinéma Jean Renoir sera fermé du 21 au 27 juin

