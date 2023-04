Balade de Châtenay Malabry à Paris : 2 itinéraires sans encombre Esplanade du Pavillon des Arts Châtenay-Malabry Catégories d’Évènement: Châtenay-Malabry

Balade de Châtenay Malabry à Paris : 2 itinéraires sans encombre Esplanade du Pavillon des Arts, 9 avril 2023, Châtenay-Malabry. Balade de Châtenay Malabry à Paris : 2 itinéraires sans encombre Dimanche 9 avril, 09h30 Esplanade du Pavillon des Arts Un Vélo Dans Châtenay et Transition Ecologique Châtenay vous invitent le 15 avril 2023 à découvrir deux itinéraires pour aller de Châtenay Malabry à Paris sans encombre.

Ce sera l’occasion de se familiariser avec la circulation dans la capitale en compagnies de « vélotaffeurs » chevronnés ! * Départ à 9h30 depuis l’esplanade du Pavillon des Arts en centre-ville de Châtenay. Rendez-vous 15 minutes avant.

* Retour vers 13h Pour avoir la confirmation en cas de météo mitigée ou pour toute autre information :

* contact tec.chatenay@posteo.net

* Twitter : @velochatenay

