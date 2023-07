« Joyeux anniversaire François ! » : spectacle / théâtre de rue et ombres chinoises Esplanade du parc Cognac Catégories d’Évènement: Charente

Cognac « Joyeux anniversaire François ! » : spectacle / théâtre de rue et ombres chinoises Esplanade du parc Cognac, 15 septembre 2023, Cognac. « Joyeux anniversaire François ! » : spectacle / théâtre de rue et ombres chinoises 15 et 16 septembre Esplanade du parc Gratuit. Entrée libre. François Ier est né un 12 septembre. Cognac, sa ville natale, a décidé de célébrer comme il se doit l’anniversaire du roi. Mais chut ! Il n’est pas au courant…

Ce spectacle familial vous invite à participer à l’anniversaire « surprise » de François Ier ! Préparez-vous à vivre une aventure « historique » placée sous le signe de l’humour et de la fantaisie !

Création originale par la compagnie Coyote Minute. Esplanade du parc Rue Marc Marchadier, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine Le parc actuel était appelé « Petit Parc ». Il s’agissait d’une dépendance du château des Valois et un lieu de promenade très apprécié de ses habitants. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

