fin : 2023-12-15 20:30:00 . Les élèves de Terminales option sport vous invite pour un spectacle « Contrastes » à l’esplanade du musée (repli à l’Espace Lamartine en cas de météo défavorable) le vendredi 15 décembre. 3 représentations auront lieu : – 15 h pour les élèves d’école primaires ou les collégiens – 17h15 pour les lycéens – 19 h pour les familles et le grand public EUR.

Esplanade du Musée ou repli à l’Espace Lamartine Place Jean Jaurès

Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté

