Tout est jonglerie. Esplanade du Musée Arromanches-les-Bains, 17 août 2023, Arromanches-les-Bains.

Arromanches-les-Bains,Calvados

2 animateurs, invités par Arromanches Loisirs culture, nous proposeront une animation festive, tout public. Vous pourrez découvrir les disciplines classiques des arts du cirque (équilibre, jonglerie), mais aussi des jeux d’adresse, des exercices ludiques adaptés à tous les âges..

2023-08-17 14:30:00 fin : 2023-08-17 17:30:00. .

Esplanade du Musée Place du musée

Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie



2 entertainers, invited by Arromanches Loisirs Culture, will offer a festive event for all ages. You’ll be able to discover classic circus arts disciplines (balancing, juggling), as well as games of skill and fun exercises for all ages.

2 animadores, invitados por Arromanches Loisirs Culture, ofrecerán un espectáculo festivo para todos los públicos. Podrá descubrir las disciplinas clásicas de las artes circenses (equilibrios, malabares), así como juegos de habilidad y ejercicios lúdicos aptos para todas las edades.

2 Animateure, die von Arromanches Loisirs Culture eingeladen wurden, werden uns eine festliche Unterhaltung für alle Altersgruppen bieten. Sie können die klassischen Disziplinen der Zirkuskünste (Gleichgewicht, Jonglieren) kennenlernen, aber auch Geschicklichkeitsspiele und spielerische Übungen, die für alle Altersgruppen geeignet sind.

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité