Coraline pour le 4e concert des Lundis d’Arromanches Esplanade du Musée Arromanches-les-Bains, 7 août 2023, Arromanches-les-Bains.

Arromanches-les-Bains,Calvados

Arromanches Loisirs culture accueille le groupe Coraline. Ces quatre musiciens nous enchanteront avec des reprises pop rock et des tubes ultra connus. Leur répertoire large plaira au plus grand nombre, avec une bonne humeur et une convivialité de chaque instant..

2023-08-07 21:00:00 fin : 2023-08-07 22:30:00. .

Esplanade du Musée place du 6 Juin 1944

Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie



Arromanches Loisirs culture welcomes the group Coraline. These four musicians will delight us with their pop-rock covers and ultra-famous hits. Their wide-ranging repertoire will appeal to the widest possible audience, and they’re always in a good mood.

La cultura Arromanches Loisirs acoge al grupo Coraline. Estos cuatro músicos nos deleitarán con sus versiones de pop rock y sus éxitos ultrafamosos. Su amplio repertorio atraerá a un amplio espectro de público, y estarán de buen humor y disfrutando en todo momento.

Arromanches Loisirs culture empfängt die Gruppe Coraline. Diese vier Musiker werden uns mit Pop-Rock-Covern und ultrabekannten Hits begeistern. Ihr breites Repertoire wird möglichst vielen Menschen gefallen, mit guter Laune und Geselligkeit in jedem Moment.

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité