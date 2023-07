LES ESTIVALES: LA FÊTE DES LUCIOLES Esplanade du moulin Liverdun, 14 août 2023, Liverdun.

Liverdun,Meurthe-et-Moselle

Distribution et défilé de lampions pour petits et grands.

Soirée dansante avec DJ Le DiapaSon. Jeu gonflable, glacier et marchand de churros.

Gratuit.

Restauration / Buvette (food-truck « Chez maman »).. Tout public

Lundi 2023-08-14 19:00:00 fin : 2023-08-14 23:30:00. 0 EUR.

Esplanade du moulin

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Lantern distribution and parade for young and old.

Dance party with DJ Le DiapaSon. Inflatable game, ice-cream parlour and churro vendor.

Free admission.

Catering / refreshments (food-truck « Chez maman »).

Reparto de linternas y desfile para grandes y pequeños.

Fiesta de baile con DJ Le DiapaSon. Juegos hinchables, heladería y venta de churros.

Entrada gratuita.

Catering / refrescos (food-truck « Chez maman »).

Verteilung und Umzug von Lampions für Groß und Klein.

Tanzabend mit DJ Le DiapaSon. Hüpfburg, Eisdiele und Churro-Händler.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Essen und Trinken (Foodtruck « Chez Maman »).

Mise à jour le 2023-07-01 par TOURISME BASSIN de POMPEY