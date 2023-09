Sortie patrimoine »Raconte-moi le D-Day à Omaha » Esplanade du Monument Signal Saint-Laurent-sur-Mer, 2 novembre 2023, Saint-Laurent-sur-Mer.

Saint-Laurent-sur-Mer,Calvados

Visite commentée de la plage d’Omaha Beach qui fut le théâtre du débarquement des troupes américaines le 6 juin 1944. C’est suite à cette évènement qu’elle fut nommée « Omaha la sanglante ». RDV à Saint-Laurent-sur-Mer.

Tarifs : 6€/adulte, 3€/enfant de 4 à 12 ans

Réservation obligatoire..

2023-11-02 10:00:00 fin : 2023-11-02 12:00:00. .

Esplanade du Monument Signal

Saint-Laurent-sur-Mer 14710 Calvados Normandie



Guided tour of Omaha Beach, where American troops landed on June 6, 1944. It was after this event that the beach was named « Bloody Omaha ». RDV at Saint-Laurent-sur-Mer.

Price: 6?/adult, 3?/children aged 4 to 12

Reservations required.

Visita guiada a Omaha Beach, donde las tropas estadounidenses desembarcaron el 6 de junio de 1944. A raíz de este acontecimiento, la playa recibió el nombre de « Bloody Omaha ». RDV en Saint-Laurent-sur-Mer.

Entrada: 6 por adulto, 3 por niño de 4 a 12 años

Imprescindible reservar.

Kommentierte Besichtigung des Omaha Beach, an dem am 6. Juni 1944 die amerikanischen Truppen landeten. Nach diesem Ereignis wurde der Strand « Omaha la sanglante » (Omaha der Blutige) genannt. RDV in Saint-Laurent-sur-Mer.

Preis: 6/Erwachsener, 3/Kind von 4 bis 12 Jahren

Reservierung erforderlich.

