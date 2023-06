Foire Bio Coccinelles & Cie Esplanade du Mas de l’Âge Couzeix, 11 juin 2023, Couzeix.

Venez à la rencontre des producteurs, agriculteurs et artisans bio de la région lors de notre 21ème édition de la Foire Bio Coccinelles & Cie , organisée par Agrobio87, le groupement des agriculteurs biologiques de Haute-Vienne.

Cette année, Alternatiba Limousin se joint à l’équipe bénévole pour vous présenter le thème « Énergies: Il y a des solutions ! » .

De nombreuses animations et activités sur ce thème vous seront proposées, et notamment sur notre « Place des Alternatives ».

L’évènement se déroulera le dimanche 11 juin sur l’Esplanade du Mas de l’Âge à Couzeix, de 9h à 19h.

