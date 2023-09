Festival du polar 2023 Esplanade du Levant Saint-Laurent-du-Var, 14 octobre 2023, Saint-Laurent-du-Var.

Saint-Laurent-du-Var,Alpes-Maritimes

5e édition. Samedi 14 et dimanche 15 octobre 2023 de 10h à 18h. Entrée libre..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

Esplanade du Levant Salle Louis Deboulle

Saint-Laurent-du-Var 06700 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



5th edition. Saturday 14 and Sunday 15 October 2023 from 10am to 6pm. Free admission.

5ª edición. Sábado 14 y domingo 15 de octubre de 2023 de 10:00 a 18:00 horas. Entrada gratuita.

5. Ausgabe. Samstag, 14. und Sonntag, 15. Oktober 2023 von 10 bis 18 Uhr. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur