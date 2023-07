Centre Aquatique de Sedan Esplanade du Lac Sedan, 12 juillet 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

Le centre aquatique de Sedan est ouvert toute l’année sauf pendant les fermetures techniques qui ont lieu 2 fois dans l’année : fin dec/janv et fin juin-début juillet. Les horaires changent en fonction des vacances scolaires et des jours fériés. Fermeture de la caisse 1/2 heure avant la sortie des bassins. Le bonnet de bain est obligatoire et les shorts de bain interdit.Le centre aquatique de Sedan dispose d’un bassin sportif de 25 mètres, d’un bassin ludique avec une rivière à contre-courant, d’une banquette à bulles, de cols de cygne, d’une pataugeoire sèche et d’un petit toboggan pour les plus petits, d’un espace forme avec appareils et d’un espace détente avec sauna et spa. Différentes activités sont proposées : Aqua-fitness- Aqua-tonique- Bébés nageurs- Aqua-cycle- Cours de natation et de perfectionnement pour enfants et adultes, aquagym, aqua-mix, aqua-sportive, aquaphobie..

Esplanade du Lac

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



The Sedan aquatic centre is open all year round except during technical closures which take place twice a year: at the end of December/January and at the end of June/beginning of July. The schedules change according to school holidays and public holidays. The cash desk closes half an hour before the pools leave. The aquatic centre in Sedan has a 25-metre sports pool, a leisure pool with a counter-current river, a bubble seat, swan neck, a dry paddling pool and a small slide for the little ones, a fitness area with equipment and a relaxation area with sauna and spa. Various activities are offered: Aqua-fitness- Aqua-tonics- Baby swimmers- Aqua-cycle- Swimming and improvement courses for children and adults, aquagym, aqua-mix, aqua-sports, aquaphobia.

El centro acuático de Sedan está abierto todo el año, excepto durante los cierres técnicos que tienen lugar dos veces al año: a finales de diciembre/enero y a finales de junio/principios de julio. Los horarios de apertura cambian según las vacaciones escolares y los días festivos. La taquilla cierra media hora antes del cierre de las piscinas. El centro acuático de Sedan cuenta con una piscina deportiva de 25 metros, una piscina de diversión con un río contracorriente, un banco de burbujas, cuellos de cisne, una piscina infantil seca y un pequeño tobogán para los más pequeños, una zona de fitness con equipamiento y una zona de relajación con sauna y spa. Se ofrecen diversas actividades: Aqua-fitness- Aqua-tonic- Baby swimmers- Aqua-cycle- Clases de natación y cursos de perfeccionamiento para niños y adultos, aquagym, aqua-mix, aqua-sports, aquafobia.

Das Wassersportzentrum in Sedan ist das ganze Jahr über geöffnet, außer während der technischen Schließungen, die zweimal im Jahr stattfinden: Ende Dezember/Januar und Ende Juni/Anfang Juli. Die Öffnungszeiten ändern sich je nach Schulferien und Feiertagen. Die Kasse schließt 1/2 Stunde vor Verlassen der Becken. Das Wassersportzentrum in Sedan verfügt über ein 25 m langes Sportbecken, ein Spielbecken mit einem Fluss mit Gegenstromanlage, einer Sprudelbank, Schwanenhälsen, einem trockenen Planschbecken und einer kleinen Rutsche für die Kleinsten, einen Fitnessbereich mit Geräten und einen Entspannungsbereich mit Sauna und Spa. Es werden verschiedene Aktivitäten angeboten: Aqua-Fitness- Aqua-Tonic- Babyschwimmen- Aqua-Zyklus- Schwimm- und Fortgeschrittenenkurse für Kinder und Erwachsene, Aquagymnastik, Aqua-Mix, Aqua-Sport, Aquaphobie.

