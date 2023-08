Twerkistan invite Bombaclart Bass ESPLANADE DU J4 Marseille, 23 août 2023, Marseille.

Twerkistan invite Bombaclart Bass Mercredi 23 août, 18h00 ESPLANADE DU J4 9,18€

La famille, on est déjà à la quatrième de la saison. Ça sent la fin c’est vrai mais on a encore le temps de kiffer avant d’être nostalgique. Surtout qu’une annonce est à venir

Direction l’Allemagne avec les boss @bombaclartbass représentés par @haaizzey et @nanalevrai.

Originaires de Hambourg, basés à Berlin, ils sillonnent toute l’Europe depuis plusieurs années dans tous les clubs et soundsystems prêts à bouncer toute la nuit.

Côté Twerkistan on accueille la 06 section avec @yungpadd et @camposolo

Rdv ce mercredi 23 août sur l’esplanade du J4 de 18h à 23h

Cette fois-ci on la fait simple :

Plus besoin de réserver, on ouvre les portes à 18h et c’est premier arrivé, premier servi.

Pour l’after à @voutevirgo tu peux réserver ta place sur Dice pour être sûr d’en être (LIEN DANS LA BIO)

Rappel de la formule :

DJ sets bouillant par les meilleurs crew français et européen

Une buvette bien fraîche avec des boissons locales et artisanales

De la bonne graille par les sanchos @labc.sandwich et @braniemarseille

De délicieuses glaces par Gelati Dino

Un village d’artistes et d’associations dont on soutient le travail

⛱ Des jeux et du chill

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

ESPLANADE DU J4 Promenade Robert Laffont, 13002 Marseille Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://dice.fm/partner/twerkistan/event/p8wgl-twerkistan-au-j4-invite-bombaclart-bass-23rd-aug-esplanade-j4-votes-virgo-marseille-tickets »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-23T18:00:00+02:00 – 2023-08-24T02:00:00+02:00

2023-08-23T18:00:00+02:00 – 2023-08-24T02:00:00+02:00