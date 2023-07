Marché festif des producteurs de pays + fête nationale avec défilé + feux d’artifices Esplanade du gravier Agen, 13 juillet 2023, Agen.

Agen,Lot-et-Garonne

Marché des producteurs de pays festifs du Lot-et-Garonne. Dégustation de plats et produits locaux.

Défilé militaire.

Feu d’artifice et bal populaire.

Tout le programme sur : https://www.agen.fr/en-ce-moment/agenda-20.html.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 23:00:00. .

Esplanade du gravier

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Festive local producers’ market in Lot-et-Garonne. Tasting of local dishes and products.

Military parade.

Fireworks and popular dance.

Full program at: https://www.agen.fr/en-ce-moment/agenda-20.html

Mercado festivo de productores locales en Lot-et-Garonne. Degustación de platos y productos locales.

Desfile militar.

Fuegos artificiales y baile popular.

Programa completo en: https://www.agen.fr/en-ce-moment/agenda-20.html

Markt der festlichen Landwirte aus dem Lot-et-Garonne. Verkostung lokaler Gerichte und Produkte.

Parade des Militärs.

Feuerwerk und Volksball.

Das gesamte Programm unter: https://www.agen.fr/en-ce-moment/agenda-20.html

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Destination Agen