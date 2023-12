Conférence WARM : « Israël-Palestine : vers la guerre existentielle ? » Esplanade du général Eisenhower Caen, 21 décembre 2023, Caen.

Caen Calvados

Afin d’apporter un éclairage sur le conflit israélo-palestinien, Le Mémorial de Caen invite l’historien Vincent Lemire. Il tentera de resituer cet événement dans le temps long et ainsi d’esquisser quelques scénarios d’avenir, pour le meilleur ou pour le pire.

Depuis le 7 octobre, les superlatifs se bousculent pour décrire la course vers l’abîme qui se déroule au Proche-Orient, à tombeaux ouverts. De fait, aucun parallèle historique n’est suffisant pour décrire l’ampleur des massacres, la profondeur des traumatismes et l’esprit de vengeance qui traversent aujourd’hui les sociétés civiles israélienne et palestinienne, engagées dans une lutte à mort désormais considérée comme existentielle. Pourtant, si la catastrophe est sans précédent, elle n’est pas sans antécédent : plus que jamais, l’histoire longue du conflit israélo-palestinien est une boussole indispensable pour saisir et comprendre son actualité.

Vincent Lemire est professeur d’histoire à l’université Gustave-Eiffel. Il a dirigé le Centre de recherche français à Jérusalem pendant 4 ans et conduit toujours le projet de recherche européen Open Jerusalem (openjerusalem.org). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont La soif de Jérusalem (2010), Jérusalem, histoire d’une ville-monde (2016), Au pied du mur. Vie et mort du quartier maghrébin de Jérusalem (2022) et de la bande dessinée Histoire de Jérusalem, avec Christophe Gaultier (Les Arènes, 2022).

Conférence WARM sur les conflits contemporains (site internet de la Fondation WARM : www.warmfoundation.org).

Conférence WARM sur les conflits contemporains (site internet de la Fondation WARM : www.warmfoundation.org).

Esplanade du général Eisenhower Mémorial de Caen

Caen 14000 Calvados Normandie



