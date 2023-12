Midi au Mémorial : « Les empires coloniaux dans les guerres du XXe siècle » Esplanade du général Eisenhower Caen, 19 décembre 2023, Caen.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19 12:30:00

fin : 2023-12-19 13:30:00

Par Pierre Singaravélou, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Contrairement au cliché de la paix impériale véhiculé par la propagande, la colonisation européenne se caractérise par un état de guerre quasi permanent : guerres de conquête, « pacification », résistances armées, guerres de libération.

En outre, les colonies – leurs ressources naturelles et les soldats autochtones – constituent un enjeu majeur pour les grandes puissances de la Première Guerre mondiale à la Guerre Froide. Cette conférence replacera ainsi la guerre au cœur de l’histoire du fait colonial contemporain..

Esplanade du général Eisenhower Mémorial de Caen

Caen 14000 Calvados Normandie



