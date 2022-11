La braderie de Noël des coutures Esplanade du Foyer Yvon Bach Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

La braderie de Noël des coutures Esplanade du Foyer Yvon Bach, 3 décembre 2022, Limoges. La braderie de Noël des coutures Samedi 3 décembre, 10h00 Esplanade du Foyer Yvon Bach Journée festive organisée par le centre social entre deux Esplanade du Foyer Yvon Bach 12 rue Adrien Pressemane Le Sablard Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Venez acheter vos cadeaux de Noël (jouets, livres, friperie, fleurs) ou même créer vos cadeaux (bougies, cartes de Noël, décoration, origami)

Restauration sur place et animations tout l’après midi

Renseignements 05 87 75 80 64

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T10:00:00+01:00

2022-12-03T18:00:00+01:00 Centre social entre deux

