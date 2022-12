La braderie de Noël des Coutures Esplanade du Foyer Yvon Bach Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Entrée libre

Nombreuses animations de 10h à 18h Esplanade du Foyer Yvon Bach 12 rue Adrien Pressemane Le Sablard Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Samedi 3 décembre 2022

12 rue Adrien Pressemane Toute la journée ( De 10h à 18h)

Viens acheter tes cadeaux de Noël : jouets /livres /friperie / fleurs

Viens créer tes cadeaux de Noël : bougies / carte de noël / origami / décoration de noël

Restauration Food truck » saveurs du monde «

15h : arrivée du père noël et photo avec les enfants

15h-18h : jeux géants en bois + véli-vélo

16h30 : représentation du chanteur local Deni avec des habitants

17h : concert Bobby DIRNINGER et ses éléves Renseignements auprès du Centre social Entre deux

53 avenue des Coutures 05.87.75.80.64

