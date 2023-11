Village de Noël Esplanade du Donjon La Haye, 16 décembre 2023, La Haye.

La Haye,Manche

L’ambiance de Noël s’installe sur l’esplanade au pied de l’historique donjon de La-Haye-du-Puits.

De nombreuses animations gratuites sont proposées : projection en plein air, photo avec le Père Noël, fanfare, chants et même un feu d’artifice !

Les commerçants seront également ouverts tout le week-end..

Samedi 2023-12-16 11:00:00 fin : 2023-12-17 21:00:00. .

Esplanade du Donjon La Haye-du-Puits

La Haye 50250 Manche Normandie



The Christmas atmosphere settles in on the esplanade at the foot of the historic keep at La-Haye-du-Puits.

There will be plenty of free entertainment, including open-air screenings, photos with Santa Claus, a brass band, carolers and even fireworks!

Shopkeepers will also be open all weekend.

El ambiente navideño se apodera de la explanada al pie de la histórica torre del homenaje de La-Haye-du-Puits.

Habrá numerosas animaciones gratuitas: proyecciones al aire libre, fotos con Papá Noel, banda de música, villancicos e incluso fuegos artificiales

Los comercios también estarán abiertos todo el fin de semana.

Auf der Esplanade am Fuße des historischen Bergfrieds von La-Haye-du-Puits herrscht weihnachtliche Stimmung.

Es werden zahlreiche kostenlose Veranstaltungen angeboten: Freiluftvorführungen, ein Foto mit dem Weihnachtsmann, eine Blaskapelle, Gesang und sogar ein Feuerwerk!

Auch die Händler werden das ganze Wochenende über geöffnet sein.

Mise à jour le 2023-11-15 par Attitude Manche