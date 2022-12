L’hiver enchanté au Cyprié – Mercredi 28 décembre Esplanade du Cyprié Balma Catégories d’évènement: Balma

Haute-Garonne

L’hiver enchanté au Cyprié – Mercredi 28 décembre Esplanade du Cyprié, 28 décembre 2022, Balma. L’hiver enchanté au Cyprié – Mercredi 28 décembre Mercredi 28 décembre, 10h00, 14h00 Esplanade du Cyprié

Renseignements

Venez partager des activités sur l’Esplanade du Cyprié, chocolat chaud et goûter offert par la Ville. Esplanade du Cyprié Allées du Cyprié, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie De 10h à 12h et de 14h à 17h : Tour en Calèche

De 14h à 17h : Karts à pédale, petites voitures à pédale, activité créa

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-28T10:00:00+01:00

2022-12-28T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Balma, Haute-Garonne Autres Lieu Esplanade du Cyprié Adresse Allées du Cyprié, 31130 Balma Ville Balma lieuville Esplanade du Cyprié Balma Departement Haute-Garonne

Esplanade du Cyprié Balma Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/balma/

L’hiver enchanté au Cyprié – Mercredi 28 décembre Esplanade du Cyprié 2022-12-28 was last modified: by L’hiver enchanté au Cyprié – Mercredi 28 décembre Esplanade du Cyprié Esplanade du Cyprié 28 décembre 2022 Balma Esplanade du Cyprié Balma

Balma Haute-Garonne