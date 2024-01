Marché hebdomadaire Esplanade du château Nieul, jeudi 22 août 2024.

Nieul Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-22 05:00:00

fin : 2024-08-22 23:00:00

Les producteurs ont choisi d’installer leurs étals sur la très belle esplanade du château de Nieul pour vous accueillir au cœur d’un site patrimonial et naturel exceptionnel et vous conseiller sur leurs produits de saison. Vous y serez reçu dans une ambiance chaleureuse de 16h30 à 18h30.

Les producteurs ont choisi d’installer leurs étals sur la très belle esplanade du château de Nieul pour vous accueillir au cœur d’un site patrimonial et naturel exceptionnel et vous conseiller sur leurs produits de saison. Vous y serez reçu dans une ambiance chaleureuse de 16h30 à 18h30.

.

Esplanade du château Place Émile Foussat

Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-09 par OT Monts du Limousin