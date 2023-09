Observation des étoiles – Le jour de la nuit Esplanade du Château Les Baux-de-Provence, 14 octobre 2023, Les Baux-de-Provence.

Les Baux-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Eteignons les lumières, rallumons les étoiles.

2023-10-14 19:30:00 fin : 2023-10-14 00:00:00. .

Esplanade du Château

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Let’s turn off the lights, turn on the stars

Apaguemos las luces, encendamos las estrellas

Lasst uns die Lichter ausschalten, die Sterne wieder anzünden

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme des Baux de Provence