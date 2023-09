Animations médiévales autour des ruines du château de Montrond Esplanade du Château 25660 Montrond le Chateau Montrond-le-Château Catégories d’Évènement: Doubs

Montrond-le-Château Animations médiévales autour des ruines du château de Montrond Esplanade du Château 25660 Montrond le Chateau Montrond-le-Château, 17 septembre 2023, Montrond-le-Château. Animations médiévales autour des ruines du château de Montrond Dimanche 17 septembre, 10h00 Esplanade du Château 25660 Montrond le Chateau Entrée libre | Prévoir de bonnes chaussures pour l’accès au site. Venez changer d’époque le temps d’un dimanche.

Participez à des activités de frappe de monnaie, à des initiations au combat médiéval ou bien encore à une démonstration de la vie de camp de l’époque (tissage, cuisine).

Une visite des ruines vous est également proposée par un passionné du lieu.

Deux compagnies médiévales seront présentes pour les animations ainsi qu'un passionné de l'histoire du village.

Du château de Montrond il ne reste que des ruines et une belle esplanade. Venez vous transportez à l'époque médiéval en participant aux combats, à la vie quotidienne de l'époque ou en frappant votre monnaie de l'époque. Parking à disposition au coeur du village, l'esplanade se situe à quelques minutes de marche. Une navette sera mise en place sur réservation pour les personnes PMR. Mais attention l'accès en fauteuil roulant n'est malheureusement pas possible.

