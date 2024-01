Bike & Run de la Citadelle Esplanade du Champ des Mars Lille, dimanche 18 février 2024.

Bike & Run de la Citadelle Le Bike & Run de la citadelle de Lille est de retour !

Pour cette 3e édition, 3 courses sont au programme : 12 km, 6 km et 3 km. Dimanche 18 février, 08h30 Esplanade du Champ des Mars Inscription sur lille-triathlon.fr

Le 18 février 2024, le Bike & Run de la citadelle de Lille est de retour.

Pour cette 3ᵉ édition, 3 courses sont au programme :

12 km

6 km

3 km

Entre routes asphaltées et parties plus techniques en sous-bois, vous pourrez vous amuser en famille ou entre amis.

Afin d’être au courant des dernières informations, nous vous invitons à vous abonner à la page Instagram « Lille Triathlon ».

Le règlement de l’épreuve est à lire avant de vous inscrire.

En participant au Bike & Run de la citadelle, vous vous engagez à accepter et à respecter ce règlement.

L’inscription n’est possible que via notre site internet et jusqu’au jeudi 15 février 23h59. Aucune inscription sur place ne sera autorisée.

Esplanade du Champ des Mars 1 allée des marronniers, Lille Lille 59800 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France

Le Studio des Audacieux propose une expérience immersive conçue par des street artists de premier plan, 3D Joe et Max*, et une série d’expériences interactives en réalité virtuelle, ainsi que des spécialités culinaires britanniques, invitant les gens à voir le Royaume-Uni différemment.

Les visiteurs pourront se promener dans une expérience artistique anamorphique et déformée et découvrir des histoires de la culture britannique, notamment le street art, le sport, la musique, le cinéma et l’innovation technologique, à travers l’objectif de deux des meilleurs artistes britanniques en devenir. Les visiteurs pourront également ajouter leur propre histoire à l’œuvre d’art, créant ainsi trois pièces spéciales qui seront remises aux villes hôtes à la fin de la tournée.

Après avoir été immergés dans l’histoire de la culture britannique à travers l’art, les visiteurs découvriront l’espace de réalité virtuelle VR – où ils seront transportés d’un monde en 3D présentant des anecdotes sur le Royaume-Uni et sur l’histoire de ses différentes villes ; ils feront l’expérience en volant sur le dos d’un coléoptère sur un nénuphar. Enfin, ils auront l’occasion de découvrir le pionnier de l’animation en stop-motion depuis 40 ans, Aardman Animation, créateur de Wallace & Gromit et de Shaun le mouton.

Le Studio des Audacieux fait partie d’une campagne réalisée par GREAT Britain and Northern Ireland (GREAT) pour promouvoir en France le « Royaume Des Audacieux », une nation de créateurs, de lanceurs de tendances et d’inventeurs qui défient le statu quo.

À propos de GREAT

GREAT Britain and Northern Ireland (GREAT) est le programme de promotion internationale du Royaume-Uni. GREAT travaille en étroite collaboration avec des entreprises britanniques, des organisations à but non lucratif et des personnalités de premier plan afin de promouvoir le meilleur de la nation et d’encourager le monde à visiter le Royaume-Uni, à y étudier, à y vivre, à y travailler et à y investir.

À propos de Joe et Max

3D Joe et Max sont des artistes primés qui donnent au public l’occasion de s’engager d’une manière unique et efficace. Depuis 2001, ils sont l’un des premiers initiateurs du street art en 3D, ou art « anamorphique », qui sont des œuvres d’art bidimensionnelles qui ont l’air d’être en 3D lorsqu’elles sont terminées. Ils ont fait partie de la poignée d’innovateurs choisis pour représenter la créativité britannique à la Work Expo de Shanghai en 2010. Entrée libre

