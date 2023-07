Cet évènement est passé Fête nationale : demandez le programme ! Esplanade du Champ de Juillet Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Fête nationale : demandez le programme ! Esplanade du Champ de Juillet Limoges, 13 juillet 2023, Limoges. Fête nationale : demandez le programme ! Jeudi 13 juillet, 18h30 Esplanade du Champ de Juillet Le programme des festivités Les festivités débuteront le jeudi 13 juillet à 18h30 par la cérémonie officielle et le défilé militaire place Jourdan.

À partir de 20h30, un spectacle musical animé par le groupe Aloha sera proposé au Champ-de-Juillet.

Il sera suivi par le feu d’artifice qui débutera à la tombée de la nuit. Le traditionnel bal populaire viendra clore cette Fête nationale au Champ‑de‑Juillet. Les animations : À partir de 18h30 : cérémonie officielle et défilé militaire place Jourdan à laquelle les élus du Conseil municipal des enfants seront associés. À partir de 20h30 : animation musicale au Champ-de-Juillet par l’orchestre Aloha. À partir de 22h30 : spectacle pyrotechnique au Champ-de-Juillet, le traditionnel feu d’artifice sera tiré de l’esplanade dès la tombée de la nuit. Vers 23h : le feu d’artifice sera suivi d’un bal populaire en plein air animé par l’orchestre Aloha, au Champ‑de-Juillet. Orchestre de variétés, Aloha reprend tous les tubes des années 70 à nos jours. Créé en 1995, l’orchestre Aloha se compose de 4 à 18 professionnels offrant chacun leur dynamisme sur scène pour la plus grande joie du public. Esplanade du Champ de Juillet Champ de juillet limoges Limoges Carnot-Marceau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

