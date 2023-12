Partir en Livre Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains, 17 juillet 2024 07:00, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

La grande fête du livre jeunesse !

Au programme de cet évènement national : lectures à la plage, atelier manga, rencontres d’autrices et illustratrices, jeux de société, bibliothèque à l’ombre des chênes ! En journée. Accès gratuit..

2024-07-17 fin : 2024-07-18 . .

Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chedid

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The great children’s book festival!

The program for this national event includes beach readings, manga workshops, meetings with authors and illustrators, board games and a library in the shade of oak trees! All day. Free admission.

La gran fiesta del libro infantil

El programa de este acontecimiento nacional incluye lecturas en la playa, un taller de manga, encuentros con autores e ilustradores, juegos de mesa y una biblioteca a la sombra de los robles Todo el día. Entrada gratuita.

Das große Fest der Jugendbücher!

Auf dem Programm dieses nationalen Ereignisses stehen: Lesungen am Strand, Manga-Workshops, Treffen mit Autorinnen und Illustratorinnen, Gesellschaftsspiele, Bibliothek im Schatten der Eichen! Während des Tages. Kostenloser Zugang.

Mise à jour le 2023-12-04 par OT Andernos-les-Bains