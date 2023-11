Opération Jobs d’été Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains, 16 mars 2024, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Vous recherchez un emploi saisonnier ?

Venez aux « Jobs d’été », organisé par le Point Information Jeunesse. Des employeurs y rencontreront leurs futurs salariés saisonniers. N’oubliez pas votre CV !.

Esplanade du Broustic Salle du Broustic

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Looking for a seasonal job?

Come to the « Jobs d’été », organized by the Point Information Jeunesse. Employers will meet their future seasonal employees. Don’t forget your CV!

¿Busca un trabajo de temporada?

Ven a los « Trabajos de verano », organizados por el Punto de Información Juvenil. Los empresarios conocerán a sus futuros temporeros. No olvide su CV

Sind Sie auf der Suche nach einem Saisonjob?

Kommen Sie zu den « Jobs d’été », die vom Point Information Jeunesse organisiert werden. Dort treffen Arbeitgeber ihre zukünftigen Saisonarbeiter. Vergessen Sie Ihren Lebenslauf nicht!

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Andernos-les-Bains