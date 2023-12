Nuit de la lecture sur le thème du corps (8ème édition) Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Catégories d’Évènement: Andernos-les-Bains

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 14:00:00

fin : 2024-01-20 Comme tous les ans, la Médiathèque Andrée-Chedid participe à la Nuit de la Lecture, événement national initié par le Ministère de la Culture. Cette année, vos bibliothécaires vous ont concocté une programmation autour de la thématique : le corps.

– 14h Atelier de l’illustratrice Anna Burg (5 à 8 ans) –

– 15h Baby Yoga (6mois à 3 ans) –

– 15h30 Juste Dance (dès 11 ans) –

– 16h L’heure joyeuse des petits (3 à 5 ans) –

– 17h Percussions corporelles de Francis Dessetz (8/12 ans) –

– 18h Escape Game autour du cycle menstruel (à partir de 10 ans) Accès gratuit – Sur réservation au 05 56 03 93 93..

Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chedid

Andernos-les-Bains 33510

