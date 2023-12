Conférence « Byzance, Constantinople, Istanbul, une ville, deux civilisations » Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Catégories d’Évènement: Andernos-les-Bains

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-15 18:00:00

fin : 2024-01-15 Animée par Sylvain Metot, diplomée en histoire de l’art.

Organisé par l’Université du Temps Libre .

A 18h, Médiathèque. Payant/gratuit adhérent. Info au 06 83 86 13 37.

Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chedid

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine

