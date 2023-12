Atelier Penstyle Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains, 5 janvier 2024 14:00, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Viens transformer tes baskets fatiguées en accessoires de mode personnalisés grâce à une customisation sur mesure ! Dès 10 ans –

Gratuit, sur réservation au 05.56.03.93.93.

2024-01-05 fin : 2024-01-05 . .

Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chedid

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and transform your tired sneakers into personalized fashion accessories thanks to customization made to measure! Ages 10 and up –

Free, booking required on 05.56.03.93.93

¡Ven y transforma tus cansadas zapatillas de deporte en accesorios de moda personalizados gracias a un diseño a medida! A partir de 10 años

Gratis, previa reserva en el 05.56.03.93.93

Komm und verwandle deine müden Turnschuhe mithilfe einer Maßanfertigung in individuelle Modeaccessoires! Ab 10 Jahren –

Kostenlos, auf Reservierung unter 05.56.03.93.93

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Andernos-les-Bains