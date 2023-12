Atelier créations ludiques en papier Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains, 4 décembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Pour les enfants de 6 à 12 ans !

Travail du papier en 3D avec la réalisation d’un décor sur le thème de l’hiver.

Gratuit et sur réservation au 05 56 03 93 93..

2023-12-29 fin : 2023-12-29 . .

Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chedid

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For children aged 6 to 12!

Work with 3D paper to create a winter-themed decor.

Free and by reservation on 05 56 03 93 93.

Para niños de 6 a 12 años

Trabaja con papel 3D para crear una decoración de temática invernal.

Gratuito, con cita previa en el 05 56 03 93 93.

Für Kinder von 6 bis 12 Jahren!

Arbeit mit Papier in 3D mit der Herstellung einer Dekoration zum Thema Winter.

Kostenlos und mit Reservierung unter 05 56 03 93 93.

Mise à jour le 2023-11-29 par OT Andernos-les-Bains