A la rencontre du Père Noël ! Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains, 1 décembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Arrivée du Père Noël en calèche avec chants de Noël interprétés par Karelle.

Goûter et photo souvenir avec le Père Noël.

Atelier maquillage par le Conseil Citoyen des Jeunes.

Balades en calèche dans le Bois du Broustic avec l’Attelage Crazy Ball

Mini ferme pédagogique où les enfants pourront rencontrer poney, chèvre, brebis, lapins et bien d’autres animaux avec Parenthèse nature..

Esplanade du Broustic

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Santa arrives in a horse-drawn carriage with Karelle singing Christmas carols.

Snack and souvenir photo with Santa.

Face-painting workshop by the Conseil Citoyen des Jeunes.

Horse-drawn carriage rides in the Bois du Broustic with Crazy Ball carriage driving

Mini educational farm where children can meet ponies, goats, sheep, rabbits and many other animals with Parenthèse Nature.

Papá Noel llega en coche de caballos con Karelle cantando villancicos.

Merienda y foto de recuerdo con Papá Noel.

Taller de maquillaje a cargo del Consejo Ciudadano de la Juventud.

Paseos en calesa por el Bois du Broustic con el carruaje Crazy Ball

Mini granja educativa donde los niños pueden conocer ponis, cabras, ovejas, conejos y muchos otros animales con Parenthèse nature.

Ankunft des Weihnachtsmanns in einer Kutsche mit Weihnachtsliedern, die von Karelle vorgetragen werden.

Snacks und Erinnerungsfoto mit dem Weihnachtsmann.

Schminkworkshop des Jugendbürgerrats.

Kutschfahrten durch den Bois du Broustic mit der Attelage Crazy Ball

Pädagogischer Mini-Bauernhof mit Ponys, Ziegen, Schafen, Kaninchen und vielen anderen Tieren mit Parenthèse nature.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Andernos-les-Bains